#SallPetroleGate - La BBC ne lâche pas l'affaire, persiste et signe

Les menaces et manoeuvres en hauts lieux au Sénégal ne font pas vaciller la chaine publique britannique. Elle persiste et signe et apporte son soutien à Mayeni Jones. Dans "BBC Hebdo" du 7 juin dernier, la rédaction Afrique de la chaine multinationale est revenue largement sur ce dossier. Vidéo...