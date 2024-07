Saloum: la foudre tue un jeune de 18 ans ​à Ndiago 2

La foudre a tué un jeune de 18 ans à Ndiago 2, localité située dans la commune du Keur Mandongo dans le Saloum. L'incident est survenu au moment où le jeune jouait au foot.



Selon le père de la victime qui s'est confié à la Rfm « les enfants sont sortis pour aller jouer au terrain après une forte pluie notée hier-mardi et c’est de là que la foudre est tombée sur le jeune Mohamed Diouf qui jouait avec ses amis ».



Le maire de la commune de Keur Mandongo, Mamadou Sané Diaw a déploré l’absence de paratonnerres et en a appelé à l’intervention des autorités. D'ailleurs, il rappelle que la semaine dernière, il a avait écrit une lettre aux autorités sur la situation des paratonnerres pour sécuriser les villages environnants et ce qui vient de se passer est douloureux et interpellons encore une fois de plus les autorités.



Et c’est l’occasion pour le maire de rappeler aux parents leurs devoirs à faire respecter les mesures de sécurité durant la saison des pluies, c’est-à-dire retenir les enfants chez eux quand il pleut.



Quant à la victime son corps a été transporté à la morgue de Nioro et son inhumation prévu pour ce mercredi.