Samba Sy sur l’affaire Sonko : « Il y a une question philosophique »

Le 14 décembre dernier, le Tribunal d’instance de Dakar, a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes électorales, confirmant ainsi le juge Sabassy Faye de Ziguinchor. Suite à cette décision, les avocats de l’Etat ont annoncé un pourvoi en cassation. Interrogé sur cette affaire à l’émission Jury du dimanche ( Jdd) sur Iradio dont il était l’invité le 24 décembre, Samba Sy a déploré « une mémoire séquentielle ». Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions est d’avis qu’il y a « une question philosophique » dans cette affaire.



«J’entends certaines personnes que je salue, que je respecte, dirent que le Gouvernement ne respecte pas la justice et les décisions de justice. Cela me fait un peu sourire parce qu’il y a une nouvelle religion et c’est bien parce que mieux vaut tard que jamais », a-t-il estimé.



M. Sy de poursuivre, « Cette religion maintenant de dire oui on essaie de nous fier à la justice et d’être d’accord avec elle. Est-ce que vous et moi nous n’avons pas entendu de toute façon la justice ne vaut pas la corde pour la pendre. Est-ce que, oui ou non, le refus de de répondre à la justice nous a amené à des extrémités ? Est-ce que, oui ou non, des juges ont été vilipendés et leurs familles ont été jetées en pâture ».



Avant de souligner qu’ils n’ont « aucun intérêt à décrédibiliser la justice ».



Il a rappelé que « le temps de la justice est un temps long, les procédures sont ce qu’elles sont ».



A en croire le ministre, il y a « une question philosophique » dans cette affaire. « Est-ce qu’il faut appliquer le droit, y compris aux gens qui ont choisi de ne pas appliquer le droit ?», s’est-il questionné.