Sangomar et GTA : 2,89 millions de barils et 336 690 m³ de gaz naturel liquéfié produits en septembre 2025

Le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a publié le rapport de production pour septembre 2025 des champs pétroliers et gaziers de Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Selon le document, le champ de Sangomar a enregistré au cours du mois écoulé, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, représentant un volume total de 2,89 millions de barils. Les projections initiales pour 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été révisées à la hausse à 34,5 millions, traduisant la robustesse des performances opérationnelles et la bonne tenue des puits.





Concernant GTA, le rapport révèle que deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été finalisées ce mois-ci, représentant un volume total de 336 690 mètres cubes (m³). Parallèlement, les opérations de mise en service des installations se poursuivent à bord du FPSO, avec pour objectif une montée progressive en capacité de production.

