Santé: ​plus de 3 millions de Sénégalais enregistrés dans les mutuelles en 5 ans

Selon l’Organisation mondiale de la santé, si la couverture sanitaire n’est pas doublée d’ici 2030, jusqu’à 5 milliards de personnes pourraient être privées de soins de santé. Prenant la parole suit à l’adoption de cette déclaration, le président Macky Sall, avait mis en exergue les avancées du pays sur ce front, en l’espace de 5 ans.



Le Sénégal avait lancé son programme de couverture sanitaire universelle en 2014, après avoir constaté que seul 20% des populations bénéficiaient d’une couverture médicale. Souhaitant réduire les inégalités sociales, le gouvernement vise à faciliter les soins de santé à tous les segments de la population, y compris le plus vulnérables.



Aujourd’hui, le Sénégal compte plus de 650 mutuelles de santé dans les plus de 550 communes et l’enregistrement de plus de 3 millions de bénéficiaires. Les soins de santé sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans, ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans. Pour les femmes, les césariennes sont gratuites, de même que le seront la chimiothérapie pour les cancers féminins, et la dialyse dès le mois d’octobre prochain.