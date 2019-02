Santé : Près de 1200 cas de cancer du col de l’utérus détectés chaque année

Au Sénégal, près de 1200 cas de cancers du col de l'utérus sont détectés chaque année. C’est ce qui ressort de la conférence organisée par la Ligue sénégalaise contre le Cancer (Lisca) sur le thème : «Prévention, diagnostic et prise en charge du cancer du col de l’utérus », en prélude de la journée mondiale de lutte contre le cancer.



Au Sénégal, il n’y a pas de programme national de prévention du cancer du col de l’utérus, alors que c’est un problème majeur de santé publique, étant un des cancers les plus fréquents avec 1195 nouveaux cas par an et une mortalité annuelle d’environ 66%, a dénoncé la représentante de Lisca.



Le Dr Fatma Ngounoune informe que le diagnostic est souvent établi chez les femmes à des stades avancés ; et seuls 10 % des patientes traitées à l’Institut Joliot-Curie de Dakar sont à un stade de cancer invasif.



Pour sa part, le Dr Khémess Ngom appelle à la sensibilisation. « Nous voulons sensibiliser les populations pour leur dire que tout ce qui concerne le cancer est correctement pris en charge au sein de notre pays », lance-t-il.