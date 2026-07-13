Santé buccodentaire : les assistants dentaires réclament un statut officiel

Les assistants dentaires du Sénégal ont plaidé pour la reconnaissance officielle de leur profession lors de la première édition de la Journée nationale des assistants dentaires du Sénégal (Jnads), organisée le samedi 11 juillet 2026 à la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad). Ils dénoncent un vide juridique qui freine leur intégration dans le système de santé et limite leurs perspectives d'évolution.



Réunis autour du thème « Assistanat dentaire : l'assistant dentaire au cœur de la performance du cabinet dentaire moderne », les professionnels ont réaffirmé leur revendication d'un statut officiel, une demande portée depuis 2007. Selon la vice-présidente de l'Amicale des assistants dentaires du Sénégal, Célestine Kabo, cette reconnaissance permettrait leur recrutement dans le système de santé ainsi qu'une meilleure valorisation de leur métier.



« Notre objectif, c'est d'avoir un statut qui nous permette d'évoluer et d'être recrutés dans le système de santé. Nous voulons également bénéficier de formations qui renforcent nos compétences », a-t-elle déclaré.



Les assistants dentaires assurent notamment la préparation des actes médicaux, la prévention des infections, l'accueil des patients, la gestion du matériel et l'assistance aux chirurgiens-dentistes. Plus de 500 professionnels exercent aujourd'hui dans les structures publiques, privées et communautaires du pays.



Les parrains de la rencontre ont, de leur côté, appelé à renforcer la formation et la collaboration entre les différents acteurs afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins buccodentaires, informe Lii QUOTIDIEN.

