Sante de la mère et l'enfant au Sénégal : une tendance baissière de l'allaitement maternel exclusif constatée à cause de certaines croyances et la rumeur

Le taux d’allaitement maternel exclusif au Sénégal a connu une baisse significative ces cinq dernières années, passant de 40 % en 2019 à 34 % en 2023, selon le Directeur de la Santé de la Mère et de l’Enfant, Dr Amadou Doucouré. Cette tendance inquiétante est en partie attribuée aux rumeurs, croyances et traditions qui découragent certaines femmes à allaiter leurs enfants jusqu'à l'âge de six mois.



Outre la baisse de l’allaitement maternel, la planification familiale est également confrontée à des obstacles similaires. En effet, bien que le taux de prévalence contraceptive ait atteint 25,1 % l'année dernière avec 846 000 utilisatrices, les rumeurs sur les effets secondaires des produits contraceptifs entravent encore l’adoption de ces méthodes. Pourtant, selon la sage-femme Ramatoulaye Camara, administratrice des services de santé, la planification familiale a permis d’éviter 328 000 grossesses non désirées, 117 000 avortements à risques et 610 décès maternels.



Face à ces défis, le Sénégal s’est fixé un nouvel objectif ambitieux : porter le taux de prévalence contraceptive à 46 % d’ici 2028. Pour y parvenir, le pays mise sur une stratégie de communication renforcée et l’implication des journalistes. Ainsi, 30 acteurs des médias issus d’une dizaine de régions du pays participent à une session de renforcement de capacités de trois jours, débutée ce 24 mars. Cette formation vise à améliorer la sensibilisation des populations et à lutter contre la désinformation sur l’allaitement maternel et la planification familiale.



Ce programme ambitionne de faire des médias un levier essentiel pour accompagner les politiques de santé publique en informant les populations sur les bienfaits de l’allaitement maternel exclusif et de la contraception. Une meilleure communication pourrait ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs fixés pour une santé maternelle et infantile renforcée au Sénégal.