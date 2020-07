Santé : les travailleurs de l’hôpital Abass Ndao dépose un préavis de grève

En conseil d’administration, ce jeudi, les travailleurs de l’hôpital Abass Ndao, s’indignent de l’inertie de l’Etat du Sénégal et de la ville de Dakar par rapport à leur revendication. Ils réclament entre autres le paiement d’un milliard d’arriérés de salaire, la subvention d’exploitation. Ce agents ont déposé un préavis de grève et menace de se faire entendre.



« Notre colère a été motivée par l’inattention que l’Etat, et la ville de Dakar accordée à Abass Ndao. Depuis plus 15 ans les gens dudit hôpital sont en train de réclamer leur droit. Mais jusqu’à présent rien n’a été fait. Donc si nous osons sortir en cette période de covid-19, pour réclamer nos dus, c’est parce que nous en avons marre », dénonce Mafouz Aïdar leur porte-parole.



Se voulant plus claire, M. Aïdar précise : « Aujourd’hui, il y a un conseille d’administration présidé par le maire qui est le PCA, Soham El Wardin, nous en avons profité pour revenir sur nos réclamations. La subvention que l’Etat doit accorder à Abass Ndao est de 800 millions FCFA à l’instar des autres hôpitaux ».