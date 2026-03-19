Scandale à la CAF : La décision contre le Sénégal frappée d’un « vice de procédure »

Un vice de procédure majeur entacherait la légitimité du jury d’appel de la Confédération africaine de football (

CAF) dans le dossier du match Sénégal-Maroc. Selon les révélations de l'analyste Sane Malang, la composition du jury lors des délibérations n’a pas respecté les règlements statutaires de l’instance, compromettant ainsi la validité juridique de la victoire marocaine sur tapis vert.

Sur les neuf membres que compte théoriquement le jury, seuls cinq étaient présents, dont un président de fédération qui « n'avait pas le droit de siéger » en raison de son statut. Avec seulement quatre membres légalement habilités, le jury ne respectait plus l’exigence d’une « composition impaire » nécessaire aux votes.



Par ailleurs, Sane Malang souligne que le « quorum nécessaire pour délibérer n'a pas été atteint ». Ces irrégularités techniques constituent des arguments de poids pour la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans l'optique d'un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin de faire casser cette décision.

