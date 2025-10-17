Scandale au Palais : un conseiller spécial du Président Diomaye s’empoigne avec la police

Un incident violent impliquant un conseiller spécial du chef de l’État et des forces de l’ordre a éclaté jeudi, aux alentours de 17h30, au cœur du centre névralgique du pouvoir, entre la Maison militaire et le Palais de la République. Cette altercation, mêlant refus d’obtempérer et affrontement verbal, a laissé un goût d’amertume tenace au sein des forces de défense et de sécurité.



Selon les informations recueillies par L’Observateur, l’affaire a débuté lorsqu’un individu de sexe masculin, valises à la main, a tenté d’emprunter à pied une rue d’accès strictement interdite aux piétons. Interpellé par un membre du détachement de la neuvième compagnie de police, l’homme a refusé d’obéir aux injonctions. Invité à justifier sa présence et à décliner son identité, il a opposé un refus catégorique avant de braver l’interdiction.



La situation s’est ensuite envenimée. « C’est sur ces entrefaites qu’il se serait empoigné avec le motard du ministre de la Justice, présent sur les lieux », rapporte les sources du journal.



Le conflit a pris une nouvelle dimension avec une altercation téléphonique des plus houleuses. Le commandant de la compagnie, alerté sur place, avait demandé à parler à l’individu. La conversation, brève mais électrique, a rapidement dégénéré. Visiblement agacé, le conseiller spécial aurait lancé au gradé un cinglant : « Je n’ai pas ton temps », avant de tourner les talons.



Ce n’est qu’après son départ que les policiers, en effectuant des vérifications auprès des gendarmes en faction, ont découvert avec stupeur la véritable identité de l’homme : un célèbre conseiller spécial du chef de l’État, habitué des déplacements présidentiels.



Jugée extrêmement sensible, l’affaire a immédiatement été remontée à la hiérarchie policière, informant toute sa chaîne de commandement.

