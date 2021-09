Scandale sur le recrutement de 5000 enseignants: des syndicalistes crient au « partage de cota entre apéristes » et accusent le ministère

Le Syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation (Sadef) a fait de graves accusations envers le ministère de l’Education nationale. Son Secrétaire général, Mbaye Sarr qui évoque le recrutement de 5000 enseignants, parle de « véritable massacre » orchestrée par le ministre Mamadou Talla. Selon lui, ce dernier procède à un recrutement « d’enseignants apéristes (parti au pouvoir) à la place « de jeunes aptes et compétents ».



« Force est de constater que ce fut une véritable mascarade. Une mascarade orchestrée par M. Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale qui, au lieu de procéder à un recrutement digne de ce nom où des jeunes citoyens sénégalais aptes et compétents à servir le système éducatif seraient recrutés, nous avons eu droit à un véritable partage de cota entre différents responsables politiques où chacun déjà jubile et se targue d’avoir enrôlé le maximum de jeunes pour sa localité. C’est ignoble, grave et c’est même scandaleux pour notre école publique sénégalaise », a pesté Mbaye Sarr, Sg du Sadef sur la Rfm.



Réponse du berger à la bergère ! Le porte-parole du ministère de l’Education nationale n’a pas tardé à réagir. Le directeur de la communication, Mouhamadou Moustapha Diagne balaie d’un revers de main ces accusations. « C'est des propos très graves qui relèvent simplement de l’irresponsabilité. Et là c’est normal. Il y a des syndicats qui ne participent plus au dialogue et qui ne sont plus conviés aux activités du ministère », a-t-il répondu.



Se faisant dans la menace, M. Diagne a déclaré : « Il y a des choses, vous ne pouvez jamais les prouver, il faut éviter de les dire. Parce qu’il arrivera un moment où le ministère serait obligé de prendre ses responsabilités. Parce que des accusations aussi gratuites, aussi fortuites, hasardeuse, infondées ne sont pas acceptables ».



Pour mémoire, un appel à candidature a été lancé en avril dernier pour le recrutement de 5000 enseignants ce pour améliorer le système éducatif national.