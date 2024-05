Scandales à l’APROSI : Sources, contours et gestionnaires du trésor de guerre 2/2

Son fils et sa belle famille s’accaparent du “biberon APROSI”?





Un cas qui a beaucoup retardé nos investigations, c’est l’implication de son fils dans les marchés de gré à gré. Abdou Ndéné Ba, homonyme est l’ancien secrétaire d’État aux réseaux ferroviaires et Directeur général de la SENTER, Abdou Ndéné Sall. La difficulté réside du fait que des stratagèmes sont utilisés pour camoufler les contrats de son fils aîné. Notre source anonyme est confirmée par des agents de l’APROSI.





Abdou Ndéné Ba aurait bénéficié aussi d’une partie du mur de clôture, de la construction de la station de traitement des eaux usées et du terrain de football. Jusqu’ici, la station de traitement des eaux usées est à l’état de projet. Il est loin d’être bouclé alors que la P2ID est déjà fonctionnelle et qu'elle devait se faire en premier. C’est valable aussi pour les marchés concernant l’aménagement paysager et le terrain de football qui n’est pas encore réalisé. Ces quatre marchés qui peinent à être exécutés seraient sous-traités à son fils ou à des proches.





Nos tentatives pour mettre la main sur les documents (contrats, pv de réception, copie chèque) sont restées vaines. Le Dg et son neveu, dans leurs manœuvres pour brouiller toute piste, mettent tous ces sous-traitants dans le portefeuille de leurs partenaires chinois. Même des membres de sa belle famille (l’épouse de son fils, fille d'un ancien international sénégalais et aujourd’hui homme d’affaires) bénéficient du “biberon” de l’APROSI.





M. Momath Ba est dans la dénégation pour ces cas aussi. Il récuse les accusations portant sur des marchés attribués à son fils. Sur le marché de l'aménagement paysager qui serait attribué à son fils, il est resté évasif. Avant de balancer vaguement : un certain Diallo et Mada. La station de traitement des eaux usées a suscité aussi des curiosités. “Elle est en cours de réalisation”, s’est-il défendu. Sur ce, “il faut signaler que le projet a été inauguré le 05 décembre 2023, alors que la station de traitement des eaux usées était en cours de construction. Elle fait partie intégrante du contrat avec un montant forfaitaire et un avenant en cours”, a déclaré le directeur général de l’APROSI.