Scat-Urbam: des malfrats dévalisent une Multi-service et emportent plus de 2 millions de F Cfa (Vidéo)

Les vidéos ont fait le tour de la toile mardi. Des malfaiteurs se sont attaqués dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 février 2020, une Multi-services, située en face l’hôpital Américain des HLM Grand Yoff, au quartier Scat Urbam, Dakar. Après avoir défoncé la porte, les bandits, au nombre de trois, ont emporté avec eux, plus de 2 000 000 F Cfa, des écrans plat, des sacs écoliers et autres matériels.



Ils ont été confondus par les images des caméras de surveillance installées devant la porte et à l’intérieur de la boutique. Une plainte a été déposée par le propriétaire, Bass Diop.