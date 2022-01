Scrutin Locales à Pikine: le vote se déroule dans le calme sous une forte affluence

Les scrutins locaux et départementaux se passent tranquillement dans la commune de Pikine. Sous une forte affluence, le vote se déroule en toute sérénité dans les centres visités par PressAfrik. A Pikine Diacksao, Ecole, 4, 6, 7 et 9, le constat est le même. C’est le calme et la sérénité.



Plus de six millions et demi de Sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche pour élire les maires des 552 communes, 5 villes et les présidents des 43 Conseils départementaux du pays. Les 6.613.962 électeurs inscrits sur les listes électorales doivent notamment départager les 3149 listes en compétition dans les différentes collectivités territoriales.



Le vote a débuté à 8 heures dans certains bureaux. Par contre, des retards liés à des irrégularités et manquements ont été notés dans beaucoup de centres.