SeRemaniement ministériel : Voici la liste des nouveaux membres du gouvernement

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé les noms des nouveaux membres du gouvernement suite à la démission du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall et à l'évaluation du fonctionnement du gouvernement après un an et demi de mandat.



Sont nommés membres du gouvernement :



Yacine Fall, ministre de la Justice, Garde des sceaux



Biram Souley Diop, ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines



Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur



Birame Diop, ministres des Forces armées



Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique



Abadourhmane Sarr, ministre de l'économie, d plan et de la coopération



Cheikh Diba, ministre des finances et du Budget,



Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la recherche, de l'innovation



Yakhoba Diémé, ministre des Transports aériens



Alioune Sall, ministre fde la Communication, des télécommunications



Moustapha Guirassy, ministre de l'éducation nationale



Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture,



Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique



Maïmouna Dièye, ministre de la Famille



Amadou Dieck Sarré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnel



El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la transition écologique



Balla Moussa Fofana, ministre l'Urbanisme, des collectivités territoriales te de l'Aménagement



Serigne Gueye Diop, ministre l'Industrie et du Commerce



Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'économie maritime



Olivier Boucal, ministre de la Fonction public, du travail et de la réforme publique



Khadiène Gaye, ministre et de Jeunesse et des Sports



Alioune Dionne, ministre de la micro-finance, de l'économie sociale et solidaire



Déthié Fall, ministre des Infrastructures



Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme



Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions, Porte-parole du Gouvernement



Amadou Cheikh Diouf, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'extérieur chargée des Sénégalais de l'extérieur



Alfa Ba, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture



Momar Ndoa, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme



















