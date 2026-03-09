Secrétariat général de l’ONU : «Je soutiens la candidature du Président Macky Sall», annonce El Hadji Diouf

Double Ballon d’Or africain et ancien international sénégalais de football, El Hadji Diouf a annoncé ce lundi 09 mars qu’il soutient la candidature de son compatriote Macky Sall, qui brigue le poste prestigieux de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), dans une courte vidéo de 30 secondes.



«En tant que citoyen du monde, je soutiens la candidature du Président Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU. Ensemble, pour un monde meilleur, ensemble pour un monde plus juste», a dit le footballeur.



Ce soutien intervient dans un contexte où la candidature de Macky Sall à la tête de l'Organisation des Nations unies fait débat au Sénégal et cristallise toutes les attentions. Alors que certains appellent à le soutenir par «patriotisme» et «hauteur d’esprit», d’autres estiment qu’il n’a pas la légitimité pour briguer ce poste, en référence à sa fin de règne caractérisée par les tueries de plus de 65 personnes dans des manifestations politiques de 2021-2024.