Secteur informel : le chef de l’Etat invite son gouvernement à accorder une attention particulière à ce secteur

La question sur l’accompagnement des acteurs du secteur informel à fait débat lors de la réunion du gouvernement de ce mercredi. S’adressant à ses ministres, le chef de l’Etat est revenu sur les mesures d’accompagnement du secteur informel et de la modernisation de l’urbanisme commercial, le Président Diomaye a rappelé que « le secteur informel occupe une frange importante de la population du Sénégal ».



Il a demandé au Gouvernement d’accorder une attention particulière à la transformation de ce secteur et à l’appui des acteurs concernés, à travers les différents mécanismes et instruments d’encadrement et de financement de l’Etat et de ses démembrements. Dans cet esprit, le Président de la République a demandé au Premier Ministre d’accélérer la restructuration du Programme de Modernisation et de Gestion des marchés (PROMOGEM), structure majeure d’accompagnement de la transformation du secteur informel et de l’urbanisme commercial au Sénégal.



Il a souligné l’impératif de nouer un partenariat solide et permanent entre l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé, national en particulier, pour assurer une mise en œuvre concertée des programmes d’amélioration du cadre de vie des populations à travers notamment,



le respect des règles d’urbanisme, de construction et d’habitat ; l’organisation concertée de la propreté des espaces publics ;

l’aménagement adéquat et la sécurisation optimale des marchés et des espaces publics et Commerciaux dans les différentes communes, à la satisfaction des populations et des acteurs de la vie économique et sociale.