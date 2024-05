Séjour de Jean Luc Mélenchon, au Sénégal sur invitation de Sonko : le leader de PSD/Jant bi estime que Sonko n’est pas n’est pas conscient que sa casquette a changé

La visite du leader de « la France Insoumise », Jean-Luc Mélenchon au Sénégal sur invitation du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) a été sujet de débat ces derniers temps. Invité à l’émission "Grand Jury de ce dimanche" sur Rfm, le leader du Parti social-démocrate (PSD -Jant Bi, Mamour Cissé, estime que c’est une « intrusion du Premier ministre dans un domaine réservé au président de la République ».



« Par rapport à la Constitution et aux textes, la diplomatie est un domaine réservé au président de la République », a laissé entendre, le leader PSD-JANT BI. Pour lui, même si Mélenchon a été invité par le Pastef, Mamour Cissé estime qu’il y a « une incompréhension » estimant qu'Ousmane Sonko » n'est pas conscient que sa casquette a changé ».



« Il est en train de mélanger les choses. Il est aujourd'hui dans une posture qui doit lui permettre de régler la satisfaction des besoins primaires des populations. À charge pour le président de la République de gérer la diplomatie », a souligné M. Cissé.



Interpellé à propos de la polémique sur la « tolérance de l’homosexualité » soulevée par la déclaration de Sonko lors de la conférence conjointe avec le leader de la France Insoumise, Mamour Cissé y voit une dose de réalisme de sa part. Un réalisme qui se matérialise d'abord par la « négociation avec le FMI et la poursuite du Plan Sénégal émergent ».



D’après Mamour Cissé, la déclaration de Sonko par rapport à l’homosexualité est justifiée. « Ousmane Sonko soit moins radical en disant que l'homosexualité était tolérée. Il s'agit d’une façon de ne pas se mettre à dos ces mêmes organismes internationaux. Ils ont vu aujourd'hui ce que ces gens (les organismes internationaux) ont fait au Ghana, ce qu'ils s'apprêtent à faire au Kenya et en Tanzanie », a-t-il signalé.