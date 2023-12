Semaine Nationale de la Petite Enfance: l’Anpectp a organisé « une randonnée de la paix »

Dénommée "randonnée de la paix" , elle a été lancée par le sous-préfet de Dakar, Dr. Djiby Diallo, sous la présence de M. Bamba Fall, Maire de la Médina, de M. Yaya Coly inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye et des représentants des partenaires techniques et financiers.



La Directrice Générale, Maïmouna Cissokho Khouma est revenue sur le choix du thème et de l'itinéraire. « Les adultes doivent s'appuyer sur ces valeurs pour inculquer une bonne éducation aux tout-petits ». De son côté, le sous-préfet a rappelé l'importance de la tenue de cette semaine, instituée par décret présidentiel et qui est en parfaite harmonie avec la vision du président de la République Macky Sall sur l’émergence du pays. Il a aussi magnifié sa pertinence et a félicité la Directrice générale de l'Anpectp pour son pragmatisme depuis sa nomination à la tête de la structure.