Sénégal : ​des cadres socialistes lancent une initiative de réflexion sur l’avenir de la formation politique

Pour porter un regard introspectif et prospectif sur le Parti Socialiste, des cadres du parti ont décidé de prendre leurs responsabilités devant l’histoire en mettant en place « l’Initiative de Réflexions et d'Actions Socialiste ». A travers IRA/ Socialiste, ces cadres socialistes veulent retrouver la fierté, la lucidité, la confiance afin de rassembler les partis de gauche et de mener ensemble la marche irréversible vers la conquête intégrale du pouvoir.



« 2024, c’est demain, nous avons décidé de nous rassembler pour arrêter net ce lourd tribut de la division, qui bloque la gauche. Nous en sommes conscients et cela doit être une des missions de toute une génération », a déclaré Boubacar Baldé, coordonnateur de l’IRAS.



« L’Initiative de Réflexions et d'Actions Socialiste », se veut d’être un outil pour « fédérer des forces de gauche et commencer à concrétiser l’idée d’une fédération souple de différentes sensibilités des socialistes », a-t-il fait savoir.



Selon Boubacar Baldé, IRA / Socialiste veut s’engager à « rassembler et redonner confiance en proposant des reformes de notre fonctionnement, de renouveler le équipes dirigeantes pour qu’après les législatives de 2022, nous ayons réussi à redresser notre image, nous ayons réussi à retrouver une place de choix dans le débat démocratique ».



Pour réussir cela, dit-il, « nous devons tous, travailler pour un parti rassemblé, renouvelé, tourné vers nos concitoyens. Revitaliser une idéologie au sein du Parti Socialiste, au service des militants pour retrouver leur confiance et celle des Sénégalais. Mener à terme les renouvellements de nos instances et convoquer, dans les meilleurs délais, un congrès extraordinaire dans l’unité et la cohésion ».



A en croire le coordonnateur, l’Initiative de Réflexions et d'Actions Socialiste proposera un « ensemble de pistes qui doivent être débattues dans le cadre d’Assises des socialistes qu’ils porteront avant le prochain congrès du Parti socialiste ».