Sénégal : 11 nouveaux-nés décédés dans un incendie à l'hôpital de Tivaouane, annonce Macky Sall

«Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion», a tweeté mercredi soir le chef de l'État, sans donner plus de détails.

