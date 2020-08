Sénégal: 17, 4 millions de préservatifs distribués en 2019 et 687 865 personnes dépistés de VIH Sida

Le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) a dressé son bilan de l'année 2019. Dans son rapport rendu public dont Vox Populi détient copie, l’organisation dirigée par Safiétou Thiam informe que pas moins de 17,4 millions de préservatifs ont été distribués gratuitement au cours de cette année au Sénégal.



La Division de la lutte contre le Sida a distribué 9 052 552 de préservatifs, soit 52,4%. L'Agence pour le Développement du Marketing Social (Ademas) a en offert plus de 4 millions et les pharmacies privées 4 241 219, soit 24,3%.



La même source de renseigner que « 687 865 personnes dépistés de VIH dont 483 129 femmes enceintes ». Et les nouvelles infections à VIH passent de 4428 en 2005 à 1427 en 2019, soit une baisse de 67,7%.