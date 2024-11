Sénégal : Aïssata Tall Sall explique la démission de Macky Sall de son mandat de député

Lors d'un point de presse, Me Aïssata Tall Sall a clarifié les raisons qui ont conduit Macky Sall à renoncer à son mandat de député . Selon l'ancienne Garde des Sceaux, le président Sall n'avait pas pour intention de siéger à l'Assemblée nationale, même s'il avait conduit la liste nationale de la coalition Takku Wallu Sénégal .« Il n'a pas été tête de liste nationale pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un leader ou un responsable politique accepte de conduire une liste. En ce qui concerne le président Macky Sall, son objectif était surtout de remobiliser, d'aligner et de redynamiser la coalition, et non de prendre place sur les bancs de l'hémicycle », a-t-elle expliqué.Me Tall Sall a également rappelé qu'une telle démarche n'est pas sans précédent au Sénégal : « Qui pouvait imaginer que le président Macky Sall, après avoir été chef de l'État, irait siéger à l'Assemblée nationale ? Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire politique de notre pays. Nous avons toutefois vu un ancien chef de l'État, à l'occasion du président Abdoulaye Wade, conduire une liste sans pour autant siéger. C'était, là encore, une démarche visant à mobiliser et à fidéliser ses partisans. »