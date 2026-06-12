Sénégal-Gambie : le 4ᵉ Conseil présidentiel acte un renforcement du partenariat stratégique

En visite de travail à Dakar du 11 au 12 juin 2026, le Président gambien Adama Barrow a pris part avec son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la 4ᵉ session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La rencontre, qui s’inscrit dans une "dynamique de concertation permanente", a permis aux deux Chefs d’État de se féliciter de "l’excellence des relations entre le Sénégal et la Gambie, fondées sur la fraternité, la confiance mutuelle, la solidarité et une vision commune de l’intégration régionale".



Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, les discussions ont porté sur les avancées multisectorielles et les défis communs. Les deux dirigeants ont "salué les progrès enregistrés dans plusieurs domaines stratégiques" comme les infrastructures, l’énergie, les transports et la sécurité. Ils ont réaffirmé leur volonté d’"accélérer la mise en œuvre des projets structurants" pour renforcer la connectivité et "faciliter la libre circulation des personnes et des biens". Sur la sécurité, ils ont insisté sur l’importance d’"intensifier la coopération entre les forces de défense et de sécurité" face à la criminalité organisée et aux menaces régionales.



À l’issue des travaux, les présidents ont "adopté les recommandations formulées par les experts et les ministres" et instruit leurs administrations de les mettre en œuvre. Les deux Chefs d’État ont, enfin, réaffirmé leur "détermination à œuvrer ensemble au renforcement continu du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Gambie, dans l’intérêt de leurs peuples et de l’intégration africaine".