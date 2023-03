Plus d’une dizaine de supporteurs sénégalais présents au stade hier vendredi pour suivre le match contre le Mozambique (victoire 5-1 des Lions) ont été arrêtés par la police. Motif: ils avaient brandi durant la rencontre des banderoles avec des slogans: « Libérez les otages »; « Macky Sall dictateur »; « Non au 3e mandat ».



D’après les dernières informations obtenues par PressAfrik, ces supporteurs qui venaient de Rufisque (département de la région de Dakar) ont été libérées vers 00 heures.



Pour rappel, le match Sénégal-Mozambique d’hier s’est déroulé dans un contexte assez politique où les responsables du pouvoir en place ont « confisqué » tous les billets pour éviter que le Président Macky Sall ne soit hué dans le stade devant les caméras du monde entier. Résultat, Sadio Mané et ses coéquipiers ont joué dans un stade Abdoulaye Wade à moitié vide.



Certains groupes de supporteurs comme « Ultra 221 » ont tout bonnement décidé de ne pas se rendre au stade.