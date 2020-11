"Sénégal Numérique en 2025" : Macky Sall exhorte ses ministres à l'exécution d'un plan de transformation digitale de leurs administrations

Le président de la République, Macky Sall, veut faire du "SENEGAL NUMERIQUE en 2025", une réalité au cœur de toutes les activités académiques, économiques, sociales et culturelle. A ce propos, le chef de l'Etat a invité tous ses ministres à travailler pour une transformation digitale de leurs administrations.



"Le Président de la République invite les ministres à engager, chacun en ce qui le concerne, l’exécution d’un plan de transformation digitale de leurs administrations afin d’accentuer la célérité, l’efficacité, la transparence et la performance des services publics", peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2020.



Il a également exhorté " le Gouvernement, les structures de l’Etat impliqués (ARTP, ADIE, les directions et services informatiques des ministères), les opérateurs de télécommunications et acteurs privés du secteur à travailler ensemble pour asseoir, en permanence et dans la qualité, l’aménagement numérique optimal du territoire", informe la même source.