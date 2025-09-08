Sénégal : Ousmane Sonko a quitté Dakar pour une visite de de six jours aux Émirats Arabes Unis

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a quitté Dakar dimanche à destination d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis (EAU), pour une visite officielle de six jours.
Du 8 au 12 septembre 2025, le chef du gouvernement sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président de cette fédération de la péninsule arabique composée de sept émirats, a-t-on appris de L'Aps.
M. Sonko est accompagné de plusieurs officiels sénégalais pour ce déplacement, qui constitue sa troisième sortie hors du continent africain après des visites en Chine et en Turquie.
Selon les services de communication de la Primature, le Premier ministre se rendra directement en Italie le 13 septembre. Il y rencontrera la diaspora sénégalaise d'Europe, tous pays confondus.
