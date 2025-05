Sénégal – Transport : le gouvernement fixe les tarifs des nouvelles amendes forfaitaires

Le gouvernement du Sénégal a officiellement publié les nouveaux tarifs des amendes forfaitaires applicables aux infractions routières. Ces montants sont désormais encadrés par l’Arrêté ministériel n° 009/MEMEFPD/MIT/MSPC, communiqué ce week-end aux professionnels du secteur du transport.



Véhicules à quatre roues et plus

Les amendes couvrent un large éventail d’infractions, allant de l’assurance à l’état technique du véhicule, en passant par la sécurité routière et les équipements obligatoires.



Parmi les montants les plus élevés :



Défaut d’extincteur pour véhicule transportant un liquide inflammable : 30 000 FCFA



Teinte de vitre sans autorisation : 30 000 FCFA



Défaut ou modification de plaque de constructeur : 30 000 FCFA



D’autres infractions courantes sont également sanctionnées :



Excès de vitesse : 10 000 FCFA



Défaut de visite technique : 10 000 FCFA



Surcharge de marchandises : 20 000 FCFA



Défaut de feux stop : 5 000 FCFA



Surcharge de passagers : 5 000 FCFA par personne



Motocyclettes

Les deux-roues ne sont pas en reste. Le non-respect du code de la route et le manque d’équipements de sécurité sont sanctionnés :



Excès de vitesse : 5 000 FCFA



Défaut de permis : 5 000 FCFA



Port de casque non homologué : 5 000 FCFA



Défaut de phare : 3 000 FCFA



Défaut de plaque ou d’immatriculation : 5 000 FCFA