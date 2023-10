Sénégal : la plateforme 'Cadre d'unité d'action' réclame justice et exige la libération des « détenus politiques »

Les organisations engagées dans la lutte pour la libération des « détenus politiques », ont fait une jonction autour d’une plateforme dénommée ‘’Cadre d’Unité d’Action’’ pour la libération des « détenus politiques ». Il s’agit de la Plateforme Chemin de la Libération. Le Collectif des familles des détenus, Appel des Lingères pour la Paix et la Justice, Mouvement Djiguene Pastef qui se sont soulevés pour décrier et lutter contre ‘’les violations des droits humain et les injustices subis par les « détenus politiques » au Sénégal’’. Ces derniers ont interpellé les autorités politiques, les autorités judiciaires et le peuple Sénégalais épris de justice à se joindre à leur cause. Suivez !

RFI

