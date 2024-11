Sénégal : large opération de sécurité dans les zones criminogènes, 419 interpellations

Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de la Direction de la Sécurité publique (DSP) du Sénégal ont mené une vaste opération de sécurisation visant à renforcer la sécurité et le sentiment de sûreté dans plusieurs zones réputées criminogènes. Encadrée par le Directeur de la Sécurité publique, Ndiarra Sène, cette initiative s’inscrit dans une série d’efforts continus pour combattre les comportements illégaux et promouvoir la tranquillité publique.



Au cours de cette opération coordonnée, les forces de l'ordre ont interpellé pas moins de 419 personnes pour des infractions variées. Les autorités ont rapporté qu'au moins 81 individus ont été arrêtés pour ivresse publique manifeste, 13 personnes ont été appréhendées dans le cadre de nécessités d’enquête.



Les forces de sécurité sénégalaises ont également intensifié la lutte contre les stupéfiants, un fléau grandissant dans certaines régions. Ainsi, trois individus ont été interpellés pour détention et trafic de chanvre indien, tandis que 19 autres ont été arrêtés pour détention et usage de cette substance. Des saisies de drogue ont aussi concerné d’autres substances : trois personnes ont été appréhendées pour détention d'ecstasy, une drogue de synthèse en circulation croissante dans les zones urbaines.



L’opération s’est étendue à plusieurs délits spécifiques, notamment deux rixes sur la voie publique et un cas d’homicide involontaire par accident de la circulation. Deux autres individus sont sous les verrous pour coups et blessures volontaires, tandis qu’un cas de menace de mort à l’arme blanche a été signalé.



Cette nuit de contrôles a également mis en lumière des infractions telles que le jeu de hasard sur la voie publique (3 interpellations) et le vagabondage (2 interpellations), qui demeurent des priorités dans la régulation des espaces publics.



Outre les arrestations, la DSP a saisi un nombre de moyens de transport en infraction : 29 véhicules ont été mis en fourrière et 63 motos immobilisées pour diverses infractions routières, allant des défauts de documents administratifs à des violations flagrantes du code de la route.