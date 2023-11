Sénégal: le Budget 2024 du ministère de l'Éducation nationale connaît une hausse de 130 milliards CFA

Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale a fait face aux députés ce mercredi pour défendre le projet de budget 2024 de son ministère. Au titre de l'exercice 2024, le projet de budget du ministère de l'Education nationale est arrêté à 909 323 430 797 F CFA, en Crédits de paiement (CP), contre 778 549 450 268 F CFA, en 2023, soit une hausse de 130 773 980 529 F CFA, en valeur absolue et 16,8 %, en valeur relative.



Les Autorisations d'engagement (AE) sont évaluées à 944 959 363 377 CFA. Le budget 2024 est établi sur 6 programmes. Les crédits alloués au programme « Éducation Préscolaire » pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme s'élèvent à 16 220 031 909 F CFA en Autorisations d'engagement (AE) et en Crédits de paiement (CP). Le programme 2 enseignement élémentaire, pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme s'élèvent à 393 148 114 368 F CFA en Autorisations d'engagement (AE) et 376 729 549 754 F CFA en Crédits de paiement (CP).



Pour ce qui est du programme enseignement moyen générale pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme s'élèvent à 154 933 181 988 F CFA en Autorisations d'engagement (AE) et 152 186 394 396 F CFA en Crédits de paiement (CP).



Le Programme, enseignement secondaire, s'élève à 142 481 965 217 F CFA en Autorisations d'engagement (AE) et 132 011 384 843 F CFA en Crédits de paiement (CP). Le programme éducation de base des jeunes et des adultes, pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme s'élèvent à 8 075 024 413 F CFA, en Autorisations d'engagement (AE) et 2 075 024 413 F CFA en Crédits de paiement (CP). Et enfin le programme « pilotage ministériel, gestion et coordination administrative, s'élève à 230 101 045 482 F CFA en Autorisations d'engagement (AE) et en Crédits de paiement (CP).