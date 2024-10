Sénégal: le marché de l'emploi en baisse annuelle de 5,1 % à fin août 2024 (DPEE)

Les derniers chiffres de l'emploi, publiés par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) dans son point mensuel de conjoncture d'août 2024, font état d'une régression.



Sur un an, les postes pourvus dans le secteur moderne ont diminué de 5,1 %, principalement en raison des pertes nettes d'emploi dans le secteur secondaire (-9,8 %), notamment dans les industries (-9,2 %) et le BTP (-13,2 %).



Cette baisse a cependant été atténuée par une légère hausse de l'emploi dans le secteur tertiaire, qui a progressé de 1,2 %, soutenue par l'augmentation des effectifs dans le commerce (+7,1 %) au cours de la période.



À fin août 2024, l'emploi salarié dans le secteur moderne a reculé de 2,0 % en variation mensuelle, en raison de la baisse des effectifs dans le secteur secondaire (-3,6 %), particulièrement dans les industries (-2,6 %) et le BTP (-9,5 %).



Dans le secteur tertiaire, l'emploi est resté stable en août 2024, du fait d'une légère hausse des effectifs dans les services (+0,2 %), contrebalancée par une diminution dans le commerce (-0,5 %).