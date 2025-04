Sénégal : les forces françaises entament leur retrait de Dakar

Selon le média en ligne Brut, les militaires français ont entamé ce lundi leur retrait du Sénégal. Un convoi de véhicules de l’armée française a quitté la capitale, marquant le lancement du désengagement progressif des Éléments français au Sénégal (EFS), présents depuis plusieurs décennies.



Cette opération symbolise une nouvelle phase dans la redéfinition des relations de défense entre la France et son ancien territoire colonial. Paris prévoit de restituer plusieurs installations stratégiques, dont les quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, jusqu’ici occupés par ses forces.



Le retrait français intervient à la suite d’une décision des autorités sénégalaises, qui ont affirmé leur volonté de mettre un terme à toute présence militaire étrangère sur leur territoire. Une démarche présentée comme un renforcement de la souveraineté nationale, dans un contexte régional de plus en plus marqué par des appels à l’autonomie stratégique.