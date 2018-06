Sergio Ramos et sa famille sont devenus une cible pour les supporters égyptiens et « reds » en colère après la blessure de Mohamed Salah lors de la finale de Kiev. Une colère qui s'est transformée en menaces de mort.

Des insultes sur les réseaux sociaux qui sont rapidement devenues... des menaces de mort via des appels sur les numéros du joueur et des membres de sa famille, selon les informations de la 'COPE' et de Manolo Lama.



Depuis mardi, le joueur et sa famille auraient reçu de violents messages sur leurs téléphones personnels. Des menaces si fortes que le joueur a été contraint de couper la ligne d'un de ses proches et de faire changer le numéro.



Les Égyptiens ont vu en l'action de Sergio Ramos une action volontaire pour empêcher Salah de jouer la finale de Kiev et la Coupe du monde, et ont multiplié les actions violentes depuis la finale. Après être descendus devant l'ambassade de l'Espagne au Caire avec des armes, les supporters pro-Salah ont atteint un autre niveau.



Selon les informations de la radio espagnole, le capitaine du Real Madrid serait de plus en plus inquiet face à la tournure des choses, et encore plus maintenant que les menaces viseraient sa famille et ses proches.



Les choses vont à chaque fois plus loin, et les déclarations d'un avocat voulant réclamer 1 milliard d'euros à Sergio Ramos n'arrangent certainement pas les choses. Cet avocat avait affirmé que le joueur était comme un « homme de main » pour le Real Madrid, remuant le couteau dans la plaie mercredi soir.



Une situation qui devient donc très compliquée à gérer pour le capitaine du Real Madrid, qui s'inquiéterait principalement de la protection de sa femme et de ses trois enfants, menacés eux-aussi par l'ampleur de la situation.