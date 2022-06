Serigne Assane Mbacké Khelcom et ses co-accusés ne vont finalement pas être jugés en Flagrants délits. Poursuivis pour actes contre nature, corruption et détournement de mineurs, ils seront finalement jugés devant la Chambre criminelle. Le juge du tribunal des Flagrants délits s'est déclaré incompétent. Malgré les contre-arguments développés par les avocats de la défense.



En effet, le procureur a soulevé, dès le début de l'audience, une exception d’incompétence. Selon lui, le contenu du procès-verbal d’enquête, démontrent que les faits peuvent revêtir un caractère de viol. « Je vous invite à se déclarer incompétent pour permettre au ministère public à mieux se pourvoir », a indiqué le maître des poursuites.



Ce que les avocats de la défense ont balayé, estimant qu’on est en flagrant délit et que cette affaire doit être jugée. « Le tribunal ne peut pas dire que les faits peuvent revêtir un caractère criminel. En l’état, je pense que le tribunal a été régulièrement saisi. Je crois que les infractions retenues contre nos clients relèvent de votre compétence. C’est pourquoi je vous demande de vous déclarer compétent pour juger ce dossier. Le parquet est mal fondé pour relever l’incompétence du tribunal », a affirmé Me Tall. Il est ensuite renforcé dans son argumentaire par son collègue Me Daff.



« Qu’est ce qui s’est passé entre avant-hier et aujourd’hui pour amener le ministère public à se dédire ? », s’interroge-t-il. Avant d'ajouter : « nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Si vous vous déclarerez incompétent vous allez violer les droits de la défense. Il n’y a pas de traite de personnes. Il y a acte contre nature et détournement de mineurs. Donc, vous êtes bel et bien compétent pour juger cette affaire ».



Finalement, le président du tribunal des Flagrants délits de Dakar s’est déclaré incompétent et a envoyé Serigne Assane, le chanteur religieux Khadim Samb dit Djimbory, le réceptionniste de l’hôtel Nina, Abdourahmane Lô, le commerçant Ibrahima Badiane alias « Maître l’Ouest » et le menuisier Baïdy Hamady Sow devant la Chambre criminelle où ils seront jugés.