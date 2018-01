Serigne Sidy Mokhtar Mbacké a été enterré vers 20 heures dans sa résidence de Gouy Mbinde (photo)

Le rappel à Dieu du Khalife général des mourides n'a pas été facile à géré par son entourage. Depuis l'apparition des Réseaux sociaux, il de plus en plus très délicat de geler des informations de ce genre. Toutefois, la sagesse de l'entourage du 7e khalife a permis de gérer l'information du mieux possible.

Rappelé à Dieu vers 20 heures le mardi, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké a été inhumé dans sa résidence de Gouy Mbinde (photo). L'information de son décès n'a commencé à fuiter sur les Réseaux sociaux que vers minuit avant de faire la Une des médias en ligne.