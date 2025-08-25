Session extraordinaire de l'A.N : Voici le rapport de l'intercommission sur le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine

Chers Collègues,
L’Intercommission constituée par la Commission des Lois, de la
Décentralisation, du Travail et des Droits humains et la Commission des
Finances et du Contrôle budgétaire s’est réunie le jeudi 21 août 2025, sous la
présidence de Monsieur Abdoulaye TALL, Président de la Commission des
Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, à l’effet
d’examiner le projet de loi n° 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine.
Le Gouvernement était représenté par Monsieur Ousmane DIAGNE, Ministre de
la Justice, Garde des Sceaux, assisté de ses principaux collaborateurs.
Ouvrant la séance, Monsieur le Président a, au nom de l’Intercommission, souhaité la bienvenue à Monsieur le Ministre ainsi qu’à ses collaborateurs. Il l’a,
par la suite, invité à présenter les motifs qui sous-tendent le projet de loi.
Abordant le projet de loi, Monsieur le Ministre a d’abord rappelé que l’exercice
de hautes fonctions publiques s’accompagne d’un devoir de responsabilité, de
probité et d’intégrité, excluant toute dynamique d’accaparement des ressources
publiques.
D’ailleurs, le Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques,
transposition de la directive n° 1/2009/CM/UEMOA dans le droit positif
sénégalais, prévoit en son article 7.1, qu’une loi spécifique qui organise la
déclaration de patrimoine soit prise. La loi n° 2014-17 du 2 avril 2014, relative à
la déclaration de patrimoine, a ainsi été adoptée afin de prévenir tout risque
d’enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions et de satisfaire à la
demande légitime d’information des citoyens sur la situation et le comportement
des dirigeants publics dans un contexte de transparence. Par la suite, a été
promulguée la loi n° 2024-07 du 9 février 2024 modifiant et comblant les
lacunes de cette loi n° 2014-17.
Il a également précisé que deux raisons, au moins, justifient le projet de
modification de la présente loi.
La première est liée à la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques de
développement, l’Agenda national « Sénégal 2050 ». Ce nouveau référentiel qui
prône la transparence sous-tend la volonté du Président de la République d’autoriser la publication des rapports de tous les corps de contrôle selon
Monsieur le Ministre. Ainsi, le statut et les obligations de certains assujettis ont
été modifiés dans le sens d’élargir le périmètre d’application de la loi,
notamment pour les personnels en charge de l’exécution de budgets dont le
critère financier d’assujettissement passe d’un (1) milliard à cinq cents (500)
millions de francs CFA. Cette modification a pour objet de mieux préserver les
deniers publics.
En sus, les individus détenteurs de certains emplois qui les exposent au risque de
corruption doivent également se soumettre à l’obligation de déclaration de
patrimoine, conformément à la loi. Il s’agit, notamment :
- des chefs de Cour, de tribunaux, de parquet ainsi que du Doyen des
juges d'instruction et des présidents de chambre ;
- des membres des corps et organes civils, militaires et paramilitaires de
contrôle, d'inspection, de vérification, d'audit, d'enquête et
d’investigation;
- de tous les directeurs et chefs de service intervenant dans le secteur des
mines, des carrières et des hydrocarbures.
D’après Monsieur le Ministre, la seconde raison qui justifie le présent projet de
loi tient au fait que la déclaration de patrimoine doit nécessairement constituer
un instrument de lutte contre la corruption, au-delà de l’enrichissement illicite.
À titre d’illustration, certaines variations de patrimoine peuvent ne pas être des
indicateurs de la présomption d’enrichissement illicite, mais renseigner sur le caractère illicite de certains recels, prête-noms ou alerter sur de possibles
situations de conflits d’intérêts. En effet, l’identification rigoureuse et la mise à
jour du fichier des assujettis constituent des conditions indispensables à
l’efficacité de ce mécanisme. Ce présent projet de loi encadre cette opération en
s’appuyant, notamment, sur :
1. le décret de répartition des services de l'État ;
2. les actes de nomination à des fonctions ou emplois en rapport avec la
gestion des deniers publics ;
3. le décret portant nomination des membres du Gouvernement, la loi de
finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement ;
4. la mise à jour annuelle, à l'issue du vote de la loi de finances, de la liste
des fonctions, emplois ou organismes dont les responsables ont le statut
d’assujettis ;
5. la mise à jour de la liste nominative des assujettis et éventuellement sa
publication, à la discrétion de l’OFNAC.
Selon Monsieur le Ministre, une annexe, faisant partie intégrante de la présente
loi, contient la liste actualisée des fonctions, emplois et organismes dont les
responsables ont le statut d'assujettis à la déclaration de patrimoine.
Intervenant à la suite de Monsieur le Ministre, vos Commissaires lui ont d’abord
souhaité la bienvenue ainsi qu’à ses collaborateurs, avant de faire part de leurs
suggestions et préoccupations qui, pour l’essentiel, se résument aux points ci-
dessous :
Certains Commissaires ont tenu à saluer ce présent projet de loi qui vise, en
dernière analyse, à renforcer substantiellement le dispositif juridique de lutte contre l’enrichissement illicite et les délits connexes, tout en impulsant une
nouvelle dynamique vertueuse dans la gestion transparente des deniers publics.
Dès lors, ils se sont, entre autres innovations majeures, félicités de
l’élargissement du champ d’application de ce projet de loi, avec l’augmentation
sensible des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine ainsi que la
revue à la moitié du seuil budgétaire minimal éligible à cette obligation, qui est
passé, du reste, d’un (1) milliard FCFA à cinq cents millions (500 000 000)
FCFA.
D’autres Commissaires ont, en revanche, exprimé leur profonde inquiétude
quant aux dérives éventuelles qui pourraient découler de la mise en œuvre de ce
projet de loi. En effet, ils ont considéré que ce dernier pourrait constituer un
obstacle majeur au processus de développement économique, d’autant plus que de potentiels investisseurs pourraient décider de ne plus s’engager de peur de
dévoiler leur patrimoine.
Des Commissaires ont, par ailleurs, demandé à Monsieur le Ministre si le
dispositif antérieur de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite a été
véritablement évalué.
Ils ont attiré l’attention de Monsieur le Ministre sur les diverses préoccupations
liées à l’assujettissement des députés membres du Bureau de l’Assemblée
nationale à la déclaration de patrimoine.
Dans le même sillage, vos Commissaires ont interpellé Monsieur le Ministre sur
la mise en œuvre opérationnelle de cette déclaration de patrimoine, d’autant plus
que le mandat des membres du Bureau de cette Institution est renouvelable
chaque année. Certains Commissaires ont souligné le caractère sévère des
sanctions prévues en cas de fausse déclaration. À ce titre, des Commissaires ont
précisé qu’une mise en demeure est prévue en l’espèce avant l’application d’une
quelconque sanction tout en rappelant, par la même occasion, la confidentialité
de la déclaration de patrimoine.
En outre, il a été demandé à Monsieur le Ministre si l’interdiction d’exercer une
fonction publique et élective, susceptible d’être prononcée à titre de peine
complémentaire, est en phase avec les dispositions du Code électoral y
afférentes.
De plus, tenant compte de la position stratégique de certains agents publics, des
Commissaires ont suggéré à Monsieur le Ministre d’élargir la liste des assujettis
à la déclaration de patrimoine aux autorités déconcentrées, aux adjoints aux
maires ainsi qu’aux responsables des services domaniaux. Ils ont, à ce propos,
demandé si les membres de la Commission électorale nationale autonome
(CENA) sont assujettis à ladite déclaration.
Dans le même chapitre, vos Commissaires ont considéré que dans la description
des biens meubles assujettis à la déclaration de patrimoine, le présent projet de
loi ne semble pas suffisamment prendre en considération les véhicules à moteur
ainsi que le cheptel. De même, ils ont relevé le silence de ce projet de loi quant à
la prise en compte de ces biens dans la déclaration de patrimoine, au cas où ils
seraient détenus à l’étranger.
Dans la même veine, vos Commissaires ont souligné, pour le déplorer, le seuil
élevé du montant des avoirs personnels éligibles à la déclaration de patrimoine.
C’est d’autant plus curieux, selon eux, que le montant annuel cumulé de la
plupart des personnes assujetties est en deçà
de 20 millions FCFA.
Afin de se soustraire à cette déclaration de patrimoine, certaines personnes
assujetties à cette obligation pourraient opportunément recourir à des stratégies
tendant à sous-estimer la valeur réelle de leurs biens, ont-ils fait noter.
Vos Commissaires ont, sur le même registre, attiré l’attention de Monsieur le
Ministre sur le seuil particulièrement élevé concernant la déclaration des œuvres
d’art, tout en rappelant que ce domaine est réputé être un terreau fertile au
blanchiment d’argent. Ainsi, ils ont plaidé en faveur de sa baisse, afin d’élargir
l’assiette de ces œuvres éligibles à la déclaration de patrimoine.
Vos Commissaires ont, par la même occasion, fait noter que la périodicité n’est
pas déterminée en cas de variations dans la déclaration de patrimoine, alors que
des sanctions sont prévues dans ce sens.
Par ailleurs, vos Commissaires ont relevé qu’à la lecture de l’article 18 de ce
projet de loi, il a été omis de mentionner la « conservation » après la
vérification.
Enfin, tenant compte du rôle de grande portée et d’extrême importance que les
enquêteurs sont appelés à jouer dans la mise en œuvre effective de cet
instrument de bonne gouvernance financière, vos Commissaires ont souhaité
qu’ils soient astreints au serment devant une instance interne de l’OFNAC.
Reprenant la parole, Monsieur le Ministre s’est d’abord réjoui de l’intérêt
singulier que vos Commissaires ont attaché à l’examen de ce projet de loi, tout
en louant la qualité de leurs interventions qui témoignent de la nécessité
d’assainir l’environnement des finances publiques. Il a, par la suite, fourni les
précisions suivantes :
Monsieur le Ministre a exprimé son étonnement quant à l’éventualité qu’un
agent puisse décliner une promotion ou refuser un poste de responsabilité au
seul motif de son assujettissement à l’obligation de déclaration de patrimoine. Il
a, à cet égard, indiqué qu’une telle attitude suffirait à légitimer l’adoption de ce
projet de loi, dont l’objectif fondamental est de promouvoir l’intégrité, la
transparence et la confiance dans l’exercice des fonctions publiques.
Il a, en outre, avec insistance, réitéré qu’il n’y avait rien de dégradant à déclarer
son patrimoine dès lors que la personne aspire à occuper certaines fonctions
surtout pour justifier de la licéité de son origine
Sur l’élargissement aux membres du Bureau de l’Assemblée nationale à
l’obligation de déclaration de son patrimoine, il a relevé que cette mesure n’était
pas spécifique aux députés. La préoccupation était d’élargir le champ aux
autorités qui sont, de par leurs fonctions, exposées à des risques de corruption.
Elle concerne, outre les membres du Bureau de l’Institution parlementaire, des
magistrats, des procureurs, les gouverneurs, les préfets, les présidents de
chambre d’accusation, les responsables de services domaniaux, etc.
Il a aussi rappelé que l’option faite consiste à rabaisser le taux d’un milliard à
cinq cents millions de FCFA, tout en désignant des autorités bien précises qui
intègrent le périmètre de la déclaration de patrimoine.
Concernant l’annualité du mandat des membres du Bureau de l’Assemblée
nationale, il a fait noter que le ministre, le gouverneur tout comme un autre
assujetti pouvait être en poste pour une durée bien inférieure à une année.
S’agissant de la préoccupation relative à la baisse du seuil de 20 millions FCFA,
il a informé qu’il s’agit de concilier l’exigence de transparence à la nécessité de
ne pas trop charger l’OFNAC.
Répondant à l’interpellation concernant l’absence de précision sur les biens
meubles situés à l’étranger, il a expliqué que dans la démarche, ce qui est
déterminant c’est moins la localisation du bien que l’existence dudit bien.
Revenant sur la périodicité de la déclaration, Monsieur le Ministre a précisé
qu’elle est bien indiquée à l’article premier du projet de loi. Elle est de trois (3)
mois suivant l’élection ou la nomination et suivant la cessation sauf en cas de
décès.
Sur le non-assujettissement des membres de la CENA, il a rappelé les deux
critères des assujettis que sont la nature des fonctions exercées et le seuil des
montants dont la gestion leur incombe. Ainsi, même s’ils n’ont pas été cités
nommément, ils peuvent, du fait de l’un des critères, entrer dans le giron de la
déclaration de patrimoine, a-t-il révélé.
Réagissant à l’incompatibilité entre l’article 16 de ce projet de loi et le Code
électoral, Monsieur le Ministre a assuré qu’il n’y a aucune contradiction entre
ces deux textes qui ont des préoccupations différentes et des champs
d’application différents.
Au moment du vote du projet de loi, et conformément aux dispositions du
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, vos Commissaires ont examiné et
adopté des projets d’amendements proposés par le Gouvernement. Ces
amendements sont annexés au présent rapport.
Satisfaits des réponses apportées par Monsieur le Ministre, vos Commissaires
ont adopté, à la majorité, le projet de loi n°15/2025 relatif à la déclaration de
patrimoine. Ils vous demandent d’en faire autant, s’il ne soulève, de votre part,
aucune objection majeure.
