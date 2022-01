Il n’y a que 18 « Lions » qui ont atterri au Cameroun ce mercredi. Selon les envoyés spéciaux de Emedia sur Alfred Gomis, Saliou Ciss, Nampalys, Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Moustapha Name, Boulaye Dia, Bamba Dieng et Mame Baba Thiam ne sont pas encore sur place.



Et pourtant plus tôt dans la journée, la Fédération sénégalaise de Football informait, via un communiqué officiel, n’avoir laissé que 5 joueurs à Dakar pour des raisons de Covid-19.