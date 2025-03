Seydi Gassama s’en prend aux colonels et commissaires à la retraite omniprésents dans les médias

Dans une publication sur le réseau social Facebook, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a vivement critiqué les anciens officiers supérieurs qui multiplient les interventions dans les médias au nom de la "défense des forces de défense et de sécurité".



S'adressant directement à "ces colonels et commissaires à la retraite qui écument les médias", le défenseur des droits humains a tenu à rappeler avec fermeté : "Les policiers et les gendarmes ne sont pas des miliciens. Ce sont des fonctionnaires recrutés et formés pour exercer un métier strictement encadré par des lois et des règlements."



M. Gassama a insisté sur les mécanismes de responsabilité existants : "Tout manquement dans l'exercice de leurs fonctions expose les forces de l'ordre à des sanctions disciplinaires, voire à des poursuites pénales." Et d'ajouter : "Ce principe fondamental s'applique au Sénégal comme dans toute démocratie."



Le ton s'est fait particulièrement acerbe lorsque Seydi Gassama a laissé entendre que ces anciens officiers n'avaient pas atteint le grade de général "malgré leur bagout", avant de conclure par une pointe d'ironie : "Et Dieu merci pour le Sénégal."