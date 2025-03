Sicap Liberté 6 : un divorcé de 43 ans se met « en couple » avec une fille de 10 ans et l’enceinte

A. Barry, un commerçant de 43 ans domicilié à la Sicap Liberté 6 (Dakar), se retrouve au cœur d'une affaire de détournement de mineure âgée de moins de 13 ans, une accusation qui pourrait lui valoir un long séjour en prison. L'affaire a éclaté après que la mère de la jeune victime ai porté plainte, accusant Barry d'avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille, âgée de seulement 10 ans, et d'être responsable de sa grossesse.



À en croire L’Observateur, la rencontre entre Barry et la fillette, élève de Cm1 (primaire) remonte à septembre 2024. Selon les informations recueillies par le journal, la fillette avait fugué après une dispute avec sa mère. Le mis en cause, se présentant comme un "bon voisin", lui aurait offert son aide. Une relation s'est alors développée, marquée par des échanges d'argent. « Elle me demandait de l'argent », a déclaré Barry aux enquêteurs de Dieuppeul.



Tout change en octobre, la relation a pris une tournure plus grave, avec des rapports sexuels entre l'adulte et l'enfant. Le sieur Barry a affirme qu'il ne s'agissait que « d'un seul rapport sexuel. » Mais la fillette a contredit cette version . « J'ai entretenu d'autres relations sexuelles avec lui, toujours à son invite et dans sa chambre. On a couché ensemble au total cinq fois et je vous déclare que j'ai toujours été consentante et nos rapports intimes n'étaient pas protégés ».



La grossesse de la fillette a mis le feu aux poudres. La jeune victime a affirmé que le commerçant est le père de son futur enfant, ce que le commerçant a réfuté catégoriquement. « Probablement, c'est son petit ami qui est l'auteur de cette grossesse. Elle est une fille frivole et de mœurs légères » a-t-il déclaré.



Face au refus de Barry d'assumer la paternité, la mère de la fillette a décidé de saisir la justice. Domiciliée à la Cité Barack à Liberté 6 et travaillant comme lavandière, elle s’est dit dépassée par la situation. « J'ai essayé d'être une bonne mère pour elle. Ma fille me manque de respect allant jusqu'à m'insulter », a-t-elle témoigné. Elle a affirmé également avoir essayé de mettre fin à la relation entre sa fille et Barry, en vain. Désormais, elle demande que le commerçant assume ses responsabilités.



A. Barry a été déféré au parquet pour « détournement de mineure » et placé sous mandat de dépôt.