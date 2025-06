Situation économique du pays : Momar Ndoa pointe du doigt « l’arrêt de plusieurs chantiers »

Momar Ndao, président de l'Association sénégalaise des consommateurs (ASCOSEN) a estimé que la situation économique difficile du Sénégal est due à la décision du gouvernement de procéder à l’arrêt de plusieurs chantiers dans différents domaines.



« La situation économique du pays est actuellement très difficile, parce que l’économie est aux arrêts ». Pour cause, selon Momar Ndoa, « la suspension de plusieurs activités dans différents secteurs, surtout le BTP, parce que beaucoup d’investisseurs, se sont lancés dans ce secteur. Et à ce jour, beaucoup de chantiers sont suspendus, pour les redémarrer, ce sera difficile, et ce retard peut ainsi causer des problèmes à d’autres niveaux », a-t-il expliqué sur PressafrikTVHD, lors de l’émission « FACE AU JURY » ce dimanche.



Le président de l’Association des Consommateurs du Sénégal a souligné qu’à ce rythme, le pays sera à l’arrêt et cela va impacter sur l’économie. « S’il faut à chaque fois arrêter une activité jugée non conforme, tout le pays sera à l’arrêt. Le dilemme que fait face les autorités en place, c’est d’examiner la gestion de leurs prédécesseurs sans pour autant bloquer un quelconque secteur au risque de stagner l’économie. C’est ça le défi qui attend le gouvernement. Actuellement, pour que le Sénégal puisse enregistrer une croissance considérable, il faut qu’on aille jusqu’ au bout du ralentissement. Parce qu’il sera difficile de redémarrer tout ce qui a été suspendu », a souligné Momar Ndao.