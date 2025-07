Sonko déclare la guerre aux médias : « Que les membres de Pastef cessent d’aller sur les télévisions partisanes »

Lors de l’installation du Conseil national de Pastef ce jeudi, Ousmane Sonko a critiqué les médias qu’il accuse de partialité. Le leader de Pastef a exhorté les militants de son parti à ne plus participer aux émissions diffusées sur les chaînes qu’il qualifie « d’hostiles » à Pastef.



« Que les membres de Pastef cessent d’aller sur les plateaux tenus par des chroniqueurs qui nous combattent. Qu’on laisse ces télévisions clairement engagées contre notre projet. Nous avons mené notre lutte à travers les réseaux sociaux, et nous continuerons ainsi. Nous n’avons pas besoin de ces médias partisans », a-t-il martelé.



Ousmane Sonko a assumé une posture de confrontation : « Je vais les combattre avec la même énergie qu’ils mettent à nous attaquer ».



Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par une polémique médiatique, notamment à la suite de l’émission « Jakaarlo bi » du 4 juillet sur la TFM. Ce plateau a été le théâtre d’un échange tendu entre le député Amadou Ba (Pastef) et le chroniqueur Badara Gadiaga, ayant entraîné leur convocation à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC).