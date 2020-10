Sortie de Serigne Mbaye Thiam: les enseignants socialistes se démarquent et appellent au respect de la ligne directrice du parti

L'Union nationale des enseignants socialistes (UNES) se démarque et appelle au respect de la ligne directrice du parti socialiste. Et cela fait suite à la sortie de Serigne Mbaye Thiam qui dit "être consulté par certains membres du parti pour occuper le poste de secrétaire général du Parti Socialiste, actuellement géré par Aminata Mbengue Ndiaye".



"L'Union Nationale des Enseignants Socialistes en vertu des statuts du Parti Socialiste adoptés par le 15ème congrès ordinaire (Dakar les 06 et 07 Juin 2014), préambule à son article 38 titre 7: " Les mouvements d'initiative et d'actions sont tenus de se conformer à la ligne directrice du parti et de respecter les décisions de ses instances de direction. Le secrétaire national aux Elections du PS informe que de nombreux responsables le sollicitent pour diriger le Parti à partir du prochain Congrès", déclare Kory Diouf, le Coordonnateur de l'Union Nationale des Enseignants Socialistes (UNES) dans une note transmise à Pressafrik.



Face à cette situation, les enseignants socialistes réaffirment "leur soutien et fidélité à Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Général du Parti Socialiste" et condamnent "avec fermeté toute déclaration visant à mettre pression ou décrédibiliser la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye. L'ambition est le moteur de la vie, chacun est libre d'en avoir autant qu'il veut mais dans la dignité et le respect scrupuleux des règles qui régissent l'organisation à la quelle on appartient."



Les Enseignants Socialistes lancent un appel solennel à tous les camarades socialistes pétris de valeurs socialistes à œuvrer ensemble au tour de leur Secrétaire Général Aminata Mbengue Ndiaye pour le rayonnement du Parti Socialiste.