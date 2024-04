Sorties d'anciens du BOM, le baume ne passe pas Par Mor Talla GAYE

Bom ! Bom! Ce n'est pas le nouveau son d'un coup de canon. Mais la tonalité d'anciens directeurs du BOM (Bureau organisation et méthodes) qui ont subitement retrouvé la voix pour s'inviter dans l'espace public. Ce fut une très bonne chose d'entendre les conseils avisés de tonton Pathé Ndiaye, ancien directeur du Port et ancien directeur du BOM s'érigeait en donneurs de leçons d'un régime de jeunes sortis frais émoulus d'une élection qui ont de manière référendaire envoyé beaucoup de papys à la retraite.



Je ne citerai pas de noms pour ne pas encore accabler leur honorabilité sérieusement mise en mal par la meute des réseaux sociaux. Quand Pathé Ndiaye parle, on l'écoute pour son âge, sa sagesse...mais après on se rend compte que son disque est rayé. Il veut nous renvoyer aux vinyles et à ses avantages. Mais ce discours "policé" on devrait l'entendre avant ou plutôt. Sous Wade et sous Macky Sall. Mais les tontons Abdoul Aziz Tall et Pathé Ndiaye arrivent au moment où le marketing et la gestion s'apprennent en module et l'intelligence artificielle ne fait rien pour leur céder la moindre parcelle. Je ne suis pas sûr que Diomaye et Sonko entendent leurs cris Bom Bom!