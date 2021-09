Soudan ; Une tentative de coup d’État manquée

Un groupe d’officiers « impliqué »



Mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l’armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle d’Omdourman, de l’autre côté du Nil.

Un gouvernement de transition visé

Une tentative de coup d’État manquée a eu lieu au Soudan tôt mardi 21 septembre, ont rapporté les médias d’État sans identifier les auteurs du complot. « Il y a eu une tentative de coup d’État manquée, le peuple doit y faire face », ont rapporté les médias d’État.Une source gouvernementale a également confirmé à l’AFP les informations selon lesquelles les auteurs du complot avaient tenté de prendre le contrôle du bâtiment des médias d’État, mais « ils ont échoué ».Par ailleurs, une source militaire haut placée a déclaré qu’un groupe d’officiers était « impliqué dans la tentative » mais qu’il avait été « immédiatement suspendu ».La tentative de coup d’État visait le gouvernement de transition soudanais mis en place après l’éviction en mars 2019 du président Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage.Le Soudan connaît depuis une transition fragile caractérisée par des difficultés économiques et de profondes divisions politiques. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d’un programme d’allègement de la dette du Fonds monétaire international (FMI).Ces mesures comprenant la réduction des subventions et l’instauration d’un flottement contrôlé de la monnaie locale ont été jugées trop sévères par de nombreux Soudanais. Des manifestations sporadiques ont récemment eu lieu dans tout le pays pour protester contre les mesures soutenues par le FMI et l’augmentation du coût de la vie.