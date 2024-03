Soutien à Amadou Ba : les députés du Pds dément formellement

"Dix (10) députés et 30 responsables de fédérations du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont décidé de rallier Amadou Ba sans attendre la position officielle de leur parti". Faux! Les députés PDS du Groupe parlementaire "Liberté, Démocratie et Changement" ont apporté un démenti suite à ces informations qui ont été relayées par certains médias la semaine dernière. Dans un communiqué rendu public jeudi, le parti de Me Abdoulaye Wade dément et parle d'allégations mensongères.



"En tant que Président du groupe parlementaire, et au nom de l'ensemble des députés affiliés au Parti Démocratique Sénégalais, je me porte en faux quant à ces allégations mensongères", peut-on lire dans la note.



"Les députés du PDS en militants et responsables disciplinés" informent qu'ils "se conforment à la décision du frère Secrétaire Général National qui est le seul habilité à engager le parti, en vertu de notre règlement intérieur".



Cependant, ils rappellent à " l'opinion que ce sont les députés du PDS qui ont porté le combat pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les soupçons de corruption de certains juges du Conseil Constitutionnel par le candidat Amadou Ba".



En conclusion, "l'ensemble des députés du PDS réaffirme leur engagement auprès du frère SGN, Maitre Abdoulaye Wade et demande aux militantes et militants de rester unis et à l'écoute du parti".