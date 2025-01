Soutien à la riziculture : Mabouba Diagne annonce l'effacement de 9 milliards Fcfa de dette

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, s’est engagé à effacer une dette de 9 milliards de francs CFA contractée par les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal.



Cette dette, accumulée sur trois ans, résulte du financement des activités rizicoles dans une région gravement affectée par des inondations répétées. Ces aléas climatiques ont paralysé l’exploitation des périmètres agricoles, empêchant les agriculteurs de récolter pendant plusieurs mois et aggravant leur situation économique.



Il a fait cette annonce lors de l’ouverture des Assises nationales de la riziculture, qui se tiennent actuellement à Saint-Louis.



Ces assises nationales, organisées conjointement par la Société d’aménagement des terres du delta et de la Falémé (SAED) et le CIRIZ, se dérouleront sur trois jours. Elles visent à formuler des recommandations fortes pour atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire inscrit dans le programme « Sénégal 2050 ».