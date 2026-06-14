Sport : Plusieurs fédérations nationales, dont le Sénégal, condamnent fermement les propos d'Aleksander Čeferin sur la Coupe du Monde

Les Fédérations de football du Cap-Vert, de Curaçao, d’Ouzbékistan, du Congo, d’Haïti, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Égypte, du Ghana, du Sénégal, de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud ont exprimé leur profonde déception à la suite des récents propos tenus par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, concernant l’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA et sa qualification de nombreux matchs comme étant « sans intérêt ».







Dans un communiqué conjoint partagé par la Fédération Sénégalaise de Football, les treize organisations signataires ont répliqué qu’il n’existe, pour leurs pays, aucun match de Coupe du Monde sans importance. Elles ont rappelé qu'une qualification pour cette compétition mondiale représente un exploit historique et la réalisation d’un rêve partagé par des générations de passionnés.







Selon les fédérations frondeuses, suggérer que certains matchs seraient moins importants revient à ignorer les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants du football et des supporters à travers le monde. Les signataires ont conclu en insistant sur le fait que derrière chaque qualification se cachent des années de travail et d’investissement, portées par des communautés entières et des millions de personnes pour qui le football est une source de fierté, d’espoir et d’unité.

