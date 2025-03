Pacte de stabilité sociale : vers la signature d'un pacte social entre le gouvernement et la coalition des centrales syndicales

Une rencontre déterminante a eu lieu ce jeudi 6 mars entre le ministre du Travail, Abass Fall, et la coalition des centrales syndicales du Sénégal (CCSS). Cette réunion fait suite à la rencontre tripartite organisée entre le Gouvernement, le patronat et les syndicats des travailleurs, sous l'instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le ministre Abass Fall a salué l'importance de cette rencontre, soulignant qu’elle marque l’amorce d’une nouvelle ère pour un climat social apaisé au Sénégal. Selon lui, l’objectif de ces négociations est d’arriver à un consensus pour respecter les engagements mutuels et trouver des solutions bénéfiques pour toutes les parties. Il a également insisté sur la nécessité de parvenir à une "redistribution équitable des ressources et des richesses" pour stabiliser le front social.



Le ministre a précisé que cette rencontre s'inscrit dans la continuité de celle du 27 février 2025. Qui s’était tenue au Grand Théâtre de Dakar, et visant à poser les bases des discussions sur les revendications syndicales. Ces discussions devraient conduire à la signature d’un nouveau pacte social entre le gouvernement et les syndicats.



Les discussions ont abouti à l’adoption d’un calendrier de négociations, qui servira de feuille de route pour les prochaines étapes. Toutes les parties prenantes, y compris les syndicats, ont exprimé leur soutien à ce processus, insistant sur la nécessité de renforcer la confiance mutuelle en respectant les accords qui seront signés.



Ce pacte social en gestation pourrait constituer un tournant dans les relations entre le gouvernement et les syndicats au Sénégal. L'adhésion des différentes parties à cette démarche de dialogue social ouvre la voie à une amélioration des conditions de travail et à une gestion plus équilibrée des ressources.